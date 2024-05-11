Дакар: Карлос Сайнс-старший переходит в Ford

Карлос Сайнс-старший подписал контракт с заводской командой Ford и в 2025 году проедет ралли-рейд «Дакар» на новом гоночном внедорожнике Ford Ranger Raptor Ultimate. Четырёхкратный победитель Дакара будет одним из четырёх гонщиков этой команды – уже известно, что его напарником будет Нани Рома, в 2024-м уже проехавший этот марафон за рулём Ford Ranger T1+.

Позже будут официально подтверждены контракты ещё двух гонщиков – ожидается, что это будут швед Маттиас Экстрём (как и Сайнс, выступавший за заводскую команду Audi) и американец Митч Гатри.

У Карлоса Сайнса давние отношения с компанией Ford, ведь в начале своей карьеры в мировом ралли, а это было в поздних 80-х, т.е. почти сорок лет назад, он выступал на машинах Ford Sierra, хотя своих главных побед добился позже вместе с заводской командой Toyota.

Но в конце 90-х, а затем в начале 2000-х он дважды возвращался в Ford и выиграл несколько ралли на машинах этой марки. Теперь Сайнс вновь стал заводским гонщиком компании из Детройта, и первые тесты нового Ranger Raptor уже начались. Дебют машины в боевых условиях запланирован на октябрь, когда 62-летний Карлос Сайнс вместе с напарниками выйдет на старт Rally Morocco.

«Меня очень радует этот новый проект, связанный с Дакаром, – прокомментировал Сайнс. – Мне предстоит в четвёртый раз работать с Ford, я возвращаюсь в команду M-Sport, её возглавляет Малколм Уилсон, которого я хорошо знаю, и это здорово. История моих отношений с Ford началась ещё в 1987 году – думаю, я тогда стал первым гонщиком заводской команды, организованной Малколмом, и очень этим горжусь. Я рад, что сяду за руль Raptor, я готов принять этот вызов и постараюсь многого достичь. Одна из целей – помочь Ford выиграть ралли-рейд «Дакар».

Получится ли у Ford выполнить эти амбициозные планы, покажет будущее. Во всяком случае компания уже заручилась поддержкой опытнейших профессионалов: Нани Рома проехал 27 «Дакаров», Карлос Сайнс – 17.

Но интересно, что болельщики, комментирующие новости о контракте Карлоса Сайнса-старшего с Ford в социальных сетях, тут же усмотрели в этом признаки грядущего перехода его сына в команду Red Bull Racing, которая тоже готовится к новому периоду в своей истории, когда её новым технологическим партнёром станет эта американская корпорация.

Впрочем, аналогичные предположения давно высказываются в и в отношении проекта Audi в Формуле 1, и логика там та же самая: раз у Сайнса-старшего отличные отношения с этой немецкой компанией, то велика вероятность, что его сын Карлос тоже может подписать контракт с её будущей заводской командой. Но пока Сайнс-младший продолжает выступать за Ferrari и о своих дальнейших планах предпочитает не рассказывать.

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