В Red Bull всерьёз озабочены низкими результатами Переса

Гран При Великобритании стал третьим этапом сезона, на котором Серхио Пересу не удалось заработать очков – из-за крайне неудачной тактики мексиканский гонщик Red Bull Racing финишировал предпоследним.

Кристиан Хорнер, руководитель команды, назвал его выступление в минувший уик-энд «несостоятельным», ведь и в субботней квалификации Перес выбыл из борьбы уже после первой сессии. На самых первых кругах Серхио не удержал машину на трассе, после чего она застряла в гравийной ловушке.

После этого в Red Bull Racing решили поменять на его RB20 двигатель, поэтому в воскресенье Перес стартовал с пит-лейн. Но когда начался дождь, команда приняла решение рано перейти на промежуточную резину, однако это оказалось ошибкой, и в итоге Серхио занял 17-е место.

«Перес знает, что если он не зарабатывает очков – это несостоятельно, – заявил Хорнер. – Эта машина тоже должна зарабатывать очки, и он это понимает. Серхио знает, в чём его роль, какие перед ним стоят задачи, и больше всех хочет вернуться в прежнюю форму.

Мы этим очень серьёзно озабочены, ведь для того, чтобы выиграть Кубок конструкторов, необходимо, чтобы обе машины финишировали в призовой десятке.

Разумеется, когда в субботу он выбыл из борьбы уже в первой части квалификации, это было досадно. Серхио пропустил первую тренировку, потому что за рулём его машины работал Айзек Хаджар, но вторую тренировку он провёл вполне нормально. Однако в квалификации он должен был показать результат, позволивший бы добраться до первой шестёрки…»

Хорнер также подтвердил, что на следующем этапе сезона, который пройдёт в Венгрии через две недели, на машине Переса будет установлено модернизированное днище – на RB20 Макса Ферстаппена такое появилось уже в Сильверстоуне.

При этом известно, что в предстоящий четверг в Сильверстоуне пройдут тесты, на которых машину RB20 будет пилотировать Лиам Лоусон, резервный гонщик Red Bull. Но когда Хорнера спросили, не связано ли это с неважными результатами Переса, он ответил: «Тесты с участием Лиама, на которых ему предстоит проверять эффективность аэродинамики, были запланированы ещё пару месяцев назад. Лоусон – резервный гонщик команды, и это его работа.

Разумеется, Серхио чувствует нарастающий прессинг, хотя это нормально для Формулы 1. Но если гонщик показывает недостаточно хорошие результаты, прессинг только усиливается, и Перес это понимает. В минувший уик-энд у него ничего не получалось…»

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