Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Легендарный представитель хевивейта, бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд прокомментировал этот бой.

«Оба провели невероятный бой. Я впервые вижу Тайсона таким избитым, но я уверен, что он восстановит силы и вернется. Усик и Фьюри приложили максимум своих усилий, это был чистый бой. Я уверен, что оба внесут коррективы, и в реванше мы увидим что-то новое», – сказал Холифилд.

Отметим, что Усик повторил невероятное достижение Холифилда – стал абсолютным чемпионом сначала в крузервейте, а затем в хевивейте.

sport.ua