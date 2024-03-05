Чжан Чжилей пообещал отправить Джозефа Паркера в ад во время боя

boxing-social.com. Чжан Чжилей и Джозеф Паркер

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) пригрозил жестоко расправиться с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 KO).

«Мой тренировочный лагерь был очень хорошим. Но я смотрю на него как на адский лагерь, и теперь ворота в ад открыты. Big Bang придет с огнем и сожжет соперника дотла.

Я никого не боюсь, я хочу выступить против любого, мои цели не изменились, это титул чемпиона мира. Я вижу, что становлюсь все ближе и ближе к этому», – сказал Чжан.

Бой Джозеф Паркер – Чжан Чжилей запланирован в андеркарде поединка Энтони Джошуа – Франсис Нганну, который пройдет в пятницу, 8 марта.

sport.ua