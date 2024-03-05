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Футбол

Реал усилит давление на судей через клубное ТВ после скандального матча с Валенсией

Сливочные будут предпринимать меры во избежание подобных инцидентов

ABC

    • В мадридском "Реале" не удовлетворены временным отстранением арбитра Хесуса Хиля Мансано, работавшего на матче 27-го тура испанской Примеры с "Валенсией" (2:2).

    Как сообщает Marca, в стане "королевского" клуба считают, что решение судьи является самым большим скандалом за последние годы, который затмевает даже коррупционное расследование по делу Негрейры.

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    • Цель "Реала" — добиться серьезных изменений в судейском составе. Отмечается, что руководство "сливочных" поддерживает политику клубного телевидения по созданию видеороликов с разбором судейских ошибок.

    Напомним, на 90+9-й минуте Мансано отменил третий гол "Реала", а также выписал красную карточку Джуду Беллингему.

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