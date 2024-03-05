Украинцы на турнирах ITF 5 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 1 круг
17:00 | Катарина Завацкая (Украина) — Рената Ямрихова (Словакия, WC)
($25,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. 1 круг
17:00 | Алексей Крутых (Украина) — Гаштан Элиаш (Португалия, 2/WC)
($25,000; Carpet — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:30 | Мария Костюк/Катрина Скотт (Украина/США) — София Шапатава/Эмили Уэбли-Смит (Грузия/Великобритания)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:30 | Александра Олейникова/Анастасия Запаринюк (Украина) — Аника Яскова/Адриен Надь (Словакия/Венгрия, 4)
15:00 | Елизавета Котляр/Антонина Сушкова (Украина, WC) — Виктория Модести/Линда Севчикова (Италия/Чехия)
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Владимир Ужиловский/Шимон Келян (Украина/Польша, 1) — Георг Грегориу/Арьян Лакшманан (Греция/Индия, WC)
14:30 | Андрей Порицкий/Вадим Урсу (Украина) — Юйцюань Цзинь/Цекай Ли (Китай, WC)
14:30 | Юрий Джавакян/Якуб Новак (Украина/Чехия) — Филипп Хеннинг/Крис ван Вик (ЮАР, 3)
($15,000; Hard — Indoor)
Квалификация. 1 круг
10:00 | Иван Ангелов/Олег Сыровацкий (Украина/Казахстан) — Антон Чехов/Иван Зайцев (-)
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. Финал
11:00 | Игорь Дудун (Украина)[/b] — Осгар О’Хойсин (Ирландия) 3:6, 6:4, 10-7
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Георгий Кравченко (Украина) — Матс Розенкранц (Германия, 8)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:00 | Никита Репкин/Ричард Зусман (Украина/США) — Пол Фернандес/Кларет Россет Идальго (Испания)
16:00 | Игорь Дудун/Фаусто Табакко (Украина/Италия) — Марко Берти/Федерико Яннаконе (Италия)
17:30 | Георгий Кравченко/Николай Недельчев (Украина/Болгария, 4) — Милан Марковитц/Давид Нагарро (Венгрия/Испания)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. 2 круг
10:30 | Артем Подорожный (Украина) — Зоран Лудоски (Сербия, 16)
10:45 | Александр Грекул (Украина) — Филип Кроло (Германия)
11:00 | Иван Кременчуцкий (Украина) — Тилен Ковач (Словения)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Иван Кременчуцкий/Никита Маштаков (Украина) — Марино Якич/Душан Обрадович (Сербия)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. Финал
11:30 | Мария Лазаренко (Украина, 16) — Лиана Каммильери (Германия)
($15,000; Hard — Indoor)
Квалификация. Финал
06:00 | Мария Подураева (Украина, 14) — Даная Амангазиева (Казахстан)