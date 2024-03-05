Полесье разорвало контракт с опытным полузащитником

Полесье прекратило сотрудничество с полузащитником Владиславом Огирей.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 33-летним футболистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

Огиря стал игроком «волков» в 2021 году. За это время отыграл 44 матча и выиграл чемпионство в Первой лиге.

Накануне житомирское Полесье уступило черкасскому ЛНЗ. В настоящее время житомирский клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 33 очками в активе.

Следующий матч команда сыграет 9 марта против Александрии. Начало в 15:30 по киевскому времени.

Ляп Бойко на последних минутах матча привел к решающему голу ЛНС в ворота Полесья

champion.com.ua