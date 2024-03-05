В Sauber рассчитывают заработать очки в Джидде

На первом этапе сезона в Бахрейне в Sauber были близки к тому, чтобы заработать очки – Гуаньюй Чжоу финишировал одиннадцатым. В команде считают, что и на Гран При Саудовской Аравии у них будут шансы побороться за места в первой десятке.

Валттери Боттас: «Одним из положительных моментов сдвоенных этапов является то, что мы можем попробовать сразу отыграться после разочаровывающей гонки – и такова моя цель в Джидде.

Я предпочитаю фокусировать на положительных итогах прошедшего уик-энда: мы увидели, что у машины неплохой гоночный темп. Это относится не только к Чжоу, но и ко мне, хотя моя машина получила повреждения на старте. Мы можем опираться на эту базу и продолжать работать над улучшением других составляющих уик-энда. Я полностью уверен в наших возможностях быть конкурентоспособными на любой трассе.

В Саудовской Аравии интересная трасса – быстрая, плавная и с несколькими сложными поворотами. Поскольку гоночное кольцо городское, у него есть несколько специфичных особенностей – его состояние постоянно меняется по ходу уик-энда, и команды должны соответствующим образом на это реагировать.

Я с нетерпением жду предстоящий этап. Мне интересно, как вы выступим на трассе, которая кардинально отличается от той, на которой мы гонялись на прошлой неделе».

Гуаньюй Чжоу: «Результаты гонки на прошлой неделе придали уверенность всем в команде. Мы знаем, что у нас хорошая машина, которая позволяет бороться впереди той группы, в которой мы находимся. Необходимо продолжать работать, чтобы подбирать эффективные настройки и раскрыть весь потенциал машины. Ещё многое предстоит сделать, и мы постараемся максимально использовать любую возможность.

Я доволен тем, как выступил в Сахире: сильное начало сезона, и теперь я хочу большего. В Джидде будет ещё одна возможность хорошо выступить, и все в команде будут стремиться подтвердить нашу форму и заработать очки».

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