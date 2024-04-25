Брандлу не нравится возможная система начисления очков

В Формуле 1 обсуждают возможные изменения в системе начисления очков. Если предложения будут приняты, то очки на финише гонки будут получать не первые десять финишировавших, а первые двенадцать гонщиков.

Возможные изменения в системе начисления очков не нравятся бывшему гонщику и эксперту Sky Sports Мартину Брандлу. Мартин справедливо замечает, что если новая система будет принята, то ценность каждого заработанного очка снизится.

«Очки в Формуле 1 должны зарабатываться с большим трудом, и гонщики должны их ценить, – написал Брандл в социальных сетях. – Гонки не должны быть чем-то вроде беспроигрышной лотереи, в которой каждый получает приз».

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