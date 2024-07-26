Манчестер Сити нашел замену Кевину де Брюйне

Горожане заинтересовались хавбеком сборной Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

"Манчестер Сити", похоже, определился с заменой Кевину де Брюйне на случай, если футболист решит покинуть клуб.

Если это произойдет, "горожане", вероятно, подпишут Джамала Мусиалу из мюнхенской «Баварии», который продемонстрировал впечатляющую форму на Евро-2024.

У 21-летнего игрока контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2026 года. Джамал в составе сборной Германии на Евро сыграл 5 матчей, в которых забил 3 гола.

Читайте такжеГвардиола – о будущем Эдерсона в Ман Сити: Хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от других клубов

www.ua-football.com