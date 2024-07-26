Нганну рассказал, что выполнил условие для реванша с Фьюри. Известны детали

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

Бывший чемпион UFC, который перешел в бокс, Франсис Нганну рассказал, что рассчитывает на бой-реванш с Тайсоном Фьюри, ведь выполнил условие, которое было прописано в контракте.

«Да, у нас был пункт об обязательном реванше, это было прописано в нашем контракте. Условием было то, что я должен выстоять до восьмого раунда, я это сделал», – сказал Нганну.

28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

sport.ua