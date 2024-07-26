Валттери Боттас: Мы продолжили тестировать новинки

В пятницу в Спа гонщики Sauber работали на машинах разной конфигурации. Валттери Боттас тестировал новинки, представленные на прошлом этапе в Венгрии, а Гуаньюй Чжоу пилотировал прошлую версию С44.

Валттери Боттас (13-й): «Сегодня день продуктивного обучения – эта трасса никогда не разочаровывает. Мы продолжили тестировать новинки, представленные в Будапеште, хотя трасса в Спа обладает совершенно другими характеристиками. Мы опробовали разные конфигурации, чтобы иметь чёткое представление о том, какую выбрать на воскресную гонку.

Сегодня обе сессии прошли по сухой трассе, но погода в субботу остаётся под вопросом – ожидается дождь, но в этом нет ничего необычного для Спа. В любом случае, сегодня удалось проехать достаточно кругов и собрать много информации для анализа.

Результат в гонке остаётся нашим главным приоритетом. В воскресенье должно быть солнечно, поэтому необходимо должным образом настроить машину».

Гуаньюй Чжоу (19-й): «Сложный день, но удалось выполнить намеченную программу и собрать ценную информацию. Теперь мы сможем провести сравнения моей машины и обновлённой, которую пилотировал Валттери.

Очевидно, что нужно сделать значительный шаг вперёд, чтобы добиться прогресса. В противном случае сложно рассчитывать на попадание не только в первую десятку, а даже в топ-15.

В данный момент мы находимся позади. Пришло время перегруппироваться, проанализировать собранные данные и отыграть несколько десятых, чтобы сократить отставание от соперников.

Посмотрим, какой завтра будет погода, и как она повлияет на скорость машины. Спа всегда преподносит сюрпризы, что может помочь мне отыграть несколько позиций».

Источник