Кицбюэль. Берреттини вторую неделю подряд вышел в финал и сыграет против Гастона

Итоги полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Австрии
Кицбюэль, Австрия • 22-27 июля • грунт • €651,865
Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Уго Гастон (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) 6:1, 2:0 (отказ)
Маттео Берреттини (Италия) – Янник Ганфманн (Германия) 6:4, 6:4
Уго Гастон во второй раз в карьере сыграет в финальном матче на турнире ATP. Три года назад, в конце июля, французский теннисист уступил в матче за титул Касперу Рууду на турнире ATP 250 в Гштааде.
Маттео Берреттини проведёт 16-й финал в карьере и девятый на грунтовом покрытии. В этом году Берреттини стал чемпионом на грунтовых кортах в Марракеше и на траве в Штутгарте, а на прошлой неделе выиграл титул на грунте в Гштааде.
В этом сезоне Гастон и Берреттини встречались в первом круге хардового “челленджера” в Финиксе, где бвл сильнее итальянский теннисист. На том турнире Маттео смог дойти до финала.
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