Кицбюэль. Берреттини вторую неделю подряд вышел в финал и сыграет против Гастона

Итоги полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Австрии

Кицбюэль, Австрия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Уго Гастон (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) 6:1, 2:0 (отказ)

Маттео Берреттини (Италия) – Янник Ганфманн (Германия) 6:4, 6:4

Уго Гастон во второй раз в карьере сыграет в финальном матче на турнире ATP. Три года назад, в конце июля, французский теннисист уступил в матче за титул Касперу Рууду на турнире ATP 250 в Гштааде.

Маттео Берреттини проведёт 16-й финал в карьере и девятый на грунтовом покрытии. В этом году Берреттини стал чемпионом на грунтовых кортах в Марракеше и на траве в Штутгарте, а на прошлой неделе выиграл титул на грунте в Гштааде.

В этом сезоне Гастон и Берреттини встречались в первом круге хардового “челленджера” в Финиксе, где бвл сильнее итальянский теннисист. На том турнире Маттео смог дойти до финала.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua