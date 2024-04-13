Кубок Билли Джин Кинг. Китай и Южная Корея пробились в плей-офф соревнований

Результаты заключительного игрового дня в зоне Азия/Океания командного турнира

Первая группа • Азия/Океания

Чанша, Китай • 9-13 апреля • грунт

ГРУППА А

Китай 2-1 Южная Корея

Чжу Линь — Ким Та Пин 6:2, 6:3

Ван Сиюй — Пак Со Хён 6:4, 2:3 (отказ)

Го Ханьюй/Ван Синьюй — Ким Та Пин/Пак Со Хён 6:0, 6:0

Индия 1-2 Новая Зеландия

Рутуджа Бхосале — Моник Барри 6:2, 7:6(5)

Анкита Райна — Лулу Сунь 2:6, 0:6

Райна/Тхомбаре — Хуриган/Раутлифф 1:6, 5:7

Китайский Тайбэй 2-0 Тихоокеания

Джоанна Гарланд — Мехетия Буси 6:0, 6:0

Ян Яи — Элеанор Шустер 6:2, 6:2

>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА АЗИЯ/ОКЕАНИЯ: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2 • ДЕНЬ 3 • ДЕНЬ 4

btu.org.ua