Кубок Билли Джин Кинг. Китай и Южная Корея пробились в плей-офф соревнований

Результаты заключительного игрового дня в зоне Азия/Океания командного турнира
Первая группа • Азия/Океания
Чанша, Китай • 9-13 апреля • грунт
ГРУППА А
Китай 2-1 Южная Корея
Чжу Линь — Ким Та Пин 6:2, 6:3
Ван Сиюй — Пак Со Хён 6:4, 2:3 (отказ)
Го Ханьюй/Ван Синьюй — Ким Та Пин/Пак Со Хён 6:0, 6:0
Индия 1-2 Новая Зеландия
Рутуджа Бхосале — Моник Барри 6:2, 7:6(5)
Анкита Райна — Лулу Сунь 2:6, 0:6
Райна/Тхомбаре — Хуриган/Раутлифф 1:6, 5:7
Китайский Тайбэй 2-0 Тихоокеания
Джоанна Гарланд — Мехетия Буси 6:0, 6:0
Ян Яи — Элеанор Шустер 6:2, 6:2
>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА АЗИЯ/ОКЕАНИЯ: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2 • ДЕНЬ 3 • ДЕНЬ 4