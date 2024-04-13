Битва аутсайдеров: Оболонь в матче с двумя изъятиями сыграла вничью с Минаем в 24 туре УПЛ

УПЛ

Оболонь в матче с двумя изъятиями сыграла вничью с Минаем в 24 туре Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 1:1. На 12 минуте удаление получил вратарь Александр Рыбка. На 56-й минуте Денис Устименко не забил с пенальти, но судья попросил перебить удар. Со второй попытки футболист уже не ошибся.

Киевляне смогли отыграться после точного удара Владислава Приймака. Через несколько минут Сергей Корнийчук получил вторую желтую и сравнил составы команд.

Чемпионат Украины — УПЛ 24 тур, 13 апреля < Оболонь — Минай 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — 58 Устименко (пен.), 1:1 — 62 Приймак

Оболонь: Рыбка, Осман , Дубко, Приймак, Грисьо (Лукьянчук 74), Черненко, Слободян (Мороз 46), Запорожец (Федоровский 15), Груша (Суханов 74), Нагиев (Прокопенко 59), Краснопир

Минай: Кемкин, Скиба, Поддубный, Корнийчук, Кисель (Дмитрук 66), Ременяк (Витенчук 46), Петька, Семотюк (Демиденко 80), Кораблин (Матющенко 46), Устименко (Тищук 90), Ваку Желтые карточки: Грисьо 31, Черненко 45, Осман 55 — Петька 38, Кораблин 45+3, Корнийчук 59, Дмитрук 90+4

Красные карточки: Рыбка 12 — Корнейчук 67

Обзор

<iframe width= "100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e19hVpQdnPo?si=oOgixc4_ZFk_i3CC" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard -write; encrypted-media; picrose-picture; Оболонь и Минай остаются на 14 и 16 строчке турнирной таблицы УПЛ соответственно, но Металлист 1925 может обойти "пивоваров" в случае победы над Днепром-1.

Напомним, в пределах 23 тура УПЛ Минай уступил Полесье, а Оболонь разгромно проиграла Вересу.

Фото: УПЛ

champion.com.ua