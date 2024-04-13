Формула E: Эванс выиграл поул, Хьюз дисквалифицирован

Митч Эванс, пилот заводской команды Jaguar, выиграл квалификацию в Мизано и будет стартовать с поула в субботней гонке на итальянском автодроме, впервые принимающем Формулу E.

Это седьмой поул новозеландца за время выступлений в электрической серии, и сегодня в финале квалификации он в напряжённой борьбе опередил Жана-Эрика Верня на 0,16 секунды. Французский гонщик DS Penske был быстрее всех во всех предыдущих сессиях, но поул и итоге всё-таки достался Митчу.

Третий результат показал Паскаль Верляйн, гонщик заводской команды Porsche, а рядом с ним из второго ряда должен был стартовать электромобиль McLaren Джейка Хьюза, однако результат британца был аннулирован.

«Нас проинформировали о том, что машина Джейка не соответствует техническому регламенту, поскольку во время квалификации огнетушитель на его McLaren не был приведён в рабочее положение. В результате он был дисквалифицирован и начнёт гонку с последней позиции», – сообщила команда.

Соответственно, на 4-ю позицию поднялся Нико Мюллер, пилот ABT Cupra, Оливер Роулэнд (Nissan) будет стартовать пятым, а Сэм Бёрд, напарник Хьюза по McLaren – шестым.

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