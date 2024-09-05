В Ferrari сообщили о перестановках в технических отделах

Пресс-служба Ferrari сообщила о перестановках в технических отделах команды Формулы 1.

Лоик Серра, который приступит к работе в Скудерии 1 октября 2024 года, получил должность технического директора по работе с шасси, которую ранее занимал Энрико Кардиле. В этой должности Серра будет подчиняться непосредственно руководителю команды Фредерику Вассёру.

Таким образом, Лоик Серра будет отвечать за следующие направления: отдел проектирования шасси, возглавляемый Фабио Монтекки, отдел эффективности машины, возглавляемый Марко Адурно, отдел аэродинамики под руководством Диего Тонди, отдел гоночных инженеров под руководством Маттео Тоньиналли, и отдел работы с шасси, возглавляемой Диего Иоверно, который параллельно продолжит выполнять обязанности спортивного директора.

Энрико Гвалтьери продолжит возглавлять отдел силовых установок и будет подчиняться непосредственно Фредерику Вассёру.

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