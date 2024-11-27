Себастьян Феттель допустил участие в Ле-Мане с Porsche

Мы уже рассказывали о том, что директор заводской программы Porsche LMDh Урс Куратле допустил участие Себастьяна Феттеля в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2025 году. В свежем интервью телеканалу RTL четырёхкратный чемпион мира рассказал, что не исключает возвращения в гонки, но речь не идёт о Формуле 1.

Себастьян Феттель: «Я определённо не думаю о Формуле 1, но в будущем, возможно, вернусь за руль другой гоночной машины. Это может произойти в 2025-м, но на данный момент решение не принято.

Меня часто спрашивают, скучаю ли я по Формуле 1. Конечно, скучаю, но у любого спортсмена наступает момент, когда он должен начать следующую главу. В какой-то момент это происходит со всеми нами».

Отвечая на прямой вопрос о выступлении в Ле-Мане в составе заводской команды Porsche, Феттель сказал: «Такое возможно. Но если я на что-то соглашаюсь, то у меня должны быть определённые базовые амбиции, и я должен быть готов посвятить этому достаточное количество времени. Конечно, WEC не сравним с Формулой 1, где сейчас проходит 24 гонки за сезон. В гонках на выносливость совсем другие цифры».

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