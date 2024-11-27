Беллью назвал супертяжа, который больше всего заслужил чемпионский бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте по версии WBC британец Тони Беллью назвал боксера, который больше всего заслужил шанс получить чемпионский бой.

«Джозеф Паркер должен подраться за титул чемпиона мира. Это обязательно должно произойти», – отметил Беллью.

Вероятно, Джозеф Паркер станет следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа.

Ранее Беллью принял участие в блиц-опросе. Тони считает, что легендарный Джордж Форман был лучше украинских боксеров – Александра Усика и Владимира Кличко.

sport.ua