Известный украинский боксер хочет переехать в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Продан

Максим Продан – 32-летний украинский боксер полусредней весовой категории, бывший интернациональный чемпион по версии IBF. Продан родился в Черновцах и до 20 лет проживал в Украине, затем переехал в Италию и начал профессионально боксировать.

Боксер признался, что готов к переезду в США.

– Не планируешь ли ты вообще переехать на постоянной основе в США?

– Да, я готов к этому, просто дайте мне возможность. У меня жена гражданка Казахстана и она уже в любой момент готова к переезду.

Ранее Продан сделал прогноз на реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

sport.ua