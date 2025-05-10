В Ferrari надеются на перемены, но не раньше Барселоны

Фредерик Вассёр не раз говорил, что потенциал у машины SF-25 есть, просто команде не удаётся его раскрыть, однако с каждым этапом сезона Ferrari всё дальше отстаёт от лидирующей McLaren. У Mercedes тоже в полтора раза больше очков, чем у Скудерии, которая находится на 4-м месте Кубка конструкторов.

Из топ-команд разница по количеству набранных очков у неё невелика только с Red Bull Racing, но в этой команде на высокие результаты регулярно претендует только Макс Ферстаппен.

В Майами гонщики Ferrari в квалификации выступили хуже Williams, и до поула им не хватило почти шести десятых, после чего Шарль Леклер вынужден был признать: «Мы выжимаем из машины всё, и результат говорит о том, что потенциала у неё просто нет».

Считается, что конфигурация трассы в Майами Ferrari не подходила, в отличие от Williams, поэтому на других этапах такая картина вряд ли повторится, однако остаётся открытым вопрос, смогут ли гонщики итальянской команды вообще бороться за победы? По крайней мере, в шести первых Гран При Леклеру только один раз удалось подняться на подиум.

Но можно ли ожидать, что Скудерии удастся прибавить за счёт каких-то технических новинок?

Издание The Race приводит такие слова Леклера: «Не знаю, когда мы получим новинки… Не знаю, официальная ли это информация, но в какой-то момент мы их получим, и я надеюсь, что это позволит сделать шаг вперёд».

Вассёр, руководитель Скудерии, конкретизировал, что ряд незначительных усовершенствований будет внедрён в Имоле и Монако, но на этапе в Барселоне можно ожидать заметных изменений в расстановке сил, и в Ferrari связывают с этим серьёзные надежды.

Дело в том, что именно в Барселоне FIA начнёт предъявлять более строгие требования к гибкости передних крыльев, о чём команды узнали только в марте. Большинству участников чемпионата придётся вносить изменения в конструкцию машин, чтобы они соответствовали этим новым требованиям, и теоретически это действительно может привести к некоторой корректировке расстановки сил.

«В Барселоне у всех появятся новые передние крылья. Думаю, это по определению должно сказаться на скоростных возможностях машин», – считает Вассёр.

Впрочем, надо уточнить, что менять переднее крыло придётся не всем: Джонатан Уитли, руководитель Sauber, уверен, что его команду это не затронет. Но и он полагает, что расстановка сил уже не останется прежней.

«Это заметно скажется на скорости, так что, по-моему, изменения будут, – сказал. Уитли. – Посмотрите, какие плотные сейчас результаты и в группе лидеров, и в середине пелотона, поэтому даже небольшие изменения могут вылиться в большую разницу в результатах».

Вполне логично, что команды готовят основные новинки именно к этапу в Барселоне, ведь если что-то заметное внедрять в Имоле и Монако, то к Гран При Испании пришлось бы вновь менять конфигурацию аэродинамического обвеса машины – из-за новых тестов FIA.

Впрочем, нет никаких гарантий, что когда такие требования вступят в силу, это поможет Ferrari заметно прибавить. В любом случае, все топ-команды надеются, что это хотя бы уменьшит преимущество McLaren. При нынешней плотности результатов, уже это немало.

Источник