ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии

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Продолжается второй игровой день на чемпионате мира по хоккею. Сборная Швеции едва сенсационно не проиграла Австрии, однако дожала соперника в конце встречи.

Австрия за восемь минут до конца выигрывала 2:1, но шведы забросили две шайбы за 12 секунд и все же дожали соперника. Вчера Австрия уступила 1:2 Финляндии.

В другом матче Германия открыла чемпионат уверенной победой над Венгрией со счетом 6:1.

Ранее сегодня Канада разгромила Словению, а Казахстан обыграл Норвегию.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Швеция – Австрия 4:2

Шайбы: 25:30 Баумгартнер (Раффл) – 0:1, 33:26 Зибанеджад (Густафссон, Йоханссон) – 1:1, 52:26 Каспер (Шнетцер) – 1:2, 57:41 Бродин (Рэймонд, Линдхольм) – 2:2, 57:53 Зинаджад (Андерссон) – 3:2, 58:38 Веннберг (Бэклунд, Линдхольм) – 4:2

Вратари: Эрссон – Кикерт

Группа B

Германия – Венгрия 6:1

Шайбы: 10:34 Кахун – 1:0, 16:09 Шамански (Райкель) – 2:0, 34:09 Калби (Кастнер) – 3:0, 39:44 Тиффельс (Райкель, Шамански) – 4:0, 45:54 Эльх (Хагер, Мюллер) – 5:0, 49:51 Амбгрус – 5:1, 59:01 Кахун – 6:1

Вратари: Грубауэр – Балиж

sport.ua