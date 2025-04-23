Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18

ФХУ

Сборная Украины по хоккею U-18 провела третий матч на юношеском чемпионате мира по хоккею, соперником была Австрия.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу украинских хоккеистов.

В первом периоде австрийцы выглядели интереснее, но Украину выручал вратарь Илья Бобров, который стал основным после неуверенных выступлений Никиты Олексеенко. Сборная Украины забросила первой в большинстве, однако затем начались удаления. Команда выстояла в формате 3 на 5, но пропустила в простом меньшинстве.

Ключевым стал второй период, в котором украинцам удалось забросить пять шайб, воспользовавшись большим количеством ошибок обороны и вратаря соперника.

В третьей 20-минутке украинцы пропустили одну шайбу, но сохранили комфортное преимущество.

По два пункта набрали Сухицкий, Стасюк и Шибинский.

Украина набирает шесть очков и до матчей конкурентов поднимается на второе место.

24 апреля сборная сыграет против Словении.

Чемпионат мира по хоккею U-18 в Дивизионе 1A

Украина U-18 – Австрия U-18 6:3 (1:1, 5:1, 0:1)

Шайбы: 02:34 Скороход (Косарев, Гапоненко – больш) – 1:0, 17:28 Вашинг (Синтшинг, Коларик – больш) – 1:1, 21:08 Воротеляк (Шибинский, Стасюк) – 2:1, 25:46 Ратушняк (Сухицкий, Влашинский) – 3:1, 27:10 Шнабль – больш) – 3:2, 27:52 Шибинский (Сухицкий, Выставкин) – 4:2, 37:29 Олифирчук (Стасюк) – 5:2, 37:57 Кураев (Киреев) – 6:2, 48:05 Бузек – 6:3

Вратари: Бобров – Джурич (Хайцманн)

sport.ua