Склоним головы. Боксер, погибший на Харьковщине. Брат 2 года был в плену

Фото с соцсетей. Виталий Власов

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает Виталия Власова, боксера из Кривого Рога, который успел поработать на коксохимическом заводе, но впоследствии посвятил себя армии и в рядах 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» дал врагу самый решительный отпор в начале полномасштабной войны. Воин погиб 23-летним, ровно три года назад, 23 апреля 2022 года в Харьковской области. Позже в плен попал родной брат Виталия Максим. Но, к счастью, его уже удалось оттуда вызволить.

Жизненный путь

Виталий Власов родился 23 марта 1999 года в Кривом Роге на Сичеславщине. В детстве и в юные годы Виталий зарекомендовал себя как мастеровитый боксер, неоднократный чемпион и призер областных соревнований Сичеславщины.

В 2019 году Виталий устроился электрогазосварщиком в специализированный ремонтный цех коксохимического производства «АрселорМиттал». Несмотря на небольшой стаж работы, парень успел показать себя хорошим работником и уравновешенным человеком.

Боевой опыт

На заводе Власов работал недолго, ведь через несколько месяцев был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины. После ее завершения Виталий остался служить по контракту.

На момент начала полномасштабного вторжения Власов служил в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр», которая одной из первых дала отпор оккупанту.

Последний бой Виталия Власова состоялся 23 апреля 2022 года возле села Червоне Изюмского района Харьковской области. О гибели Героя его родные и близкие узнали только в начале мая.

Семья

У Виталия остались родители и младший брат – боец ​​Национальной гвардии Украины Максим Власов, который провел два года во вражеском плену и впоследствии, к счастью, был освобожден после обмена пленными.

Чествование

В конце мая 2022-го Виталий Власов был награжден Орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

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