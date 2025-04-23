Лондонская команда установила ценник на свою главную звезду для клубов Саудовской Аравии

Лондонский "Вест Хэм" установил ценник на свою главную звезду для клубов Саудовской Аравии

Согласно информации от источников издания Football Insider, главной целью "Аль-Насра" на летнее трансферное окно стал 24-летний Мохамед Кудус, однако они могут столкнуться с серьезными финансовыми запросами от руководства "молотобойцев", которое хочет получить за перспективного вингера не менее 120 миллионов фунтов стерлингов, тогда как для английских команд был установлен ценник лишь в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что "Вест Хэм" подписал Мохамеда Кудуса из "Аякса" летом 2023 года за 38 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Мохамед Кудус отметился лишь 3 голами и 2 ассистами в 27 матчах за "Вест Хэм" в АПЛ.

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