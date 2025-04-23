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Футбол

Барселона согласовала новый контракт со своим тренером – СМИ

Барселона согласовала новый контракт со своим тренером - СМИ

    • Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик продлит свой контракт с каталонским клубом еще на один сезон – до лета 2027 года. Об этом пишет Marca.

    Договоренность о продолжении сотрудничества между Фликом и "Барселоной" уже достигнута. Однако, официальное подписание нового соглашения состоится только после завершения текущего сезона.

    Такое решение было принято совместно тренером и руководством клуба. Главной причиной является желание обеих сторон избежать лишнего информационного шума и сосредоточиться на важных матчах, которые ожидают команду в ближайшем будущем.

    www.ua-football.com

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