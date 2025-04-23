Экс-чемпион мира назвал бой, после которого Усика почти невозможно победить

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в нескольких дивизионах Дюк Маккензи поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолюта между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа:

«После боя с Бриедисом Усика фактически нереально победить. Он стал сильнее, умнее и опытнее. У него много сильных сторон, которые он может использовать во время поединка.

Он побеждает джебами, комбинациями, работает и на передней, и на задней ногах в любых направлениях. Никто в супертяжелом весе на данный момент не может сравниться с Усиком. Большинство боксеров хевивейта работают в одном темпе. Дюбуа успешно атакует, пока прессингует. Поможет ли это ему в реванше? Я не уверен», – прокомментировал Маккензи.

Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA, в то время как Дюбуа владеет титулом IBF. Ожидается, что боксеры проведут бой в Англии на знаменитом стадионе Уэмбли. Предполагаемая дата поединка – 12 июля.

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sport.ua