Фредерик Вассёр: Нужно сосредоточиться на работе

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что критикам следует успокоиться по поводу сложного сезона Льюиса Хэмилтона, тем более, что в этом году он уже принёс Скудерии пока единственную победу – в субботнем спринте.

Фредерик Вассёр: «Мы всегда стараемся сделать все возможное для гонщиков и найти для них хороший баланс. Это касается обеих машин. В Китае [после победы Хэмилтона в спринте] все мы были воодушевлены, теперь нужно сосредоточиться на работе.

Наша машина в этом году – это не развитие прошлогодней, у нас действительно новая машина, для которой ещё предстоит найти оптимальный баланс и настройки. Над этим сейчас работают все команды, порой любая мелочь может изменить ситуацию.

Наша задача – сосредоточиться на предстоящих гонках. Позитивный момент в том, что все мы, в том числе оба гонщика, работаем как команда. Мы движемся в одном направлении, у нас хорошая атмосфера, и это поможет нам вернуться в борьбу».

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