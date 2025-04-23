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Теннис

Кьяссо (W75). Завацкая выиграла первый матч в основной сетке

Катарина Завацкая продолжает свое участие на турнире ITF в Швейцарии

В первом круге соревнований украинская теннисистка, занимающая 280-е место в мировом рейтинге, обыграла француженку Армони Тан (№283 WTA), которая также пробилась в основную сетку через квалификацию – 6:3, 6:1.

По ходу матча Завацкая реализовала пять из восьми брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.

Также отметим, что Катарина впервые с июня прошлого года одержала три победы подряд.

Следующая соперница украинки определится в противостоянии Тайла Престон (№211 WTA) – Хулия Риэра (№162 WTA).
 

btu.org.ua

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