Теннисный дайджест от BTU: Радукану не сыграет за сборную, объявлены wild card на “Мастерс” в Монте-Карло, Руне берет паузу из-за травмы

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Эмма Радукану не сыграет за сборную Великобритании в Кубке Билли Джин Кинг на следующей неделе. 22-летняя теннисистка должна была выступить в предстоящих матчах против Германии и Нидерландов, однако решила сделать паузу в выступлениях. Сейчас Радукану планирует пройти несколько недель тренировочного блока.

🗞 Wild card на грунтовый Мастерс в Монте-Карло получили: итальянец Фабио Фоньини, швейцарец Стэн Вавринка, француз Ришар Гаске и Валентен Вашеро из Монако.

🗞 Итальянцы Жасмин Паолини и Флавио Коболли сыграют за свою национальную сборную на Кубке Хопмана-2025, который пройдет в июле в Италии. Кроме итальянской команды в турнире примут участие Испания, Франция, Греция, Канада, Хорватия (имена теннисистов объявят позже).

🗞 Хольгер Руне снялся с выставочного турнира UTS, который пройдет во Франции 4-5 апреля. Его заменит австралиец Алексей Попырин. Датчанин жалуется на проблему с коленом и не хочет рисковать накануне старта грунтового сезона. Следующие несколько дней Руне будет работать над восстановлением, чтобы подойти к Мастерсу в Монте-Карло в лучшей форме.

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🗞 Чемпион Мастерса в Индиан-Уэллс британец Джек Дрэйпер стал новым амбассадором известного бренда «Burberry»

«Это настоящая честь для меня. Я с детства восхищался этим брендом – это культовый дом моды, который олицетворяет классический британский стиль», – сказал 23-летний спортсмен.

🗞 К 150-летию Уимблдона планируется обновление легендарного холма «Henman Hill» и увеличение его вместимости. Тысячи фанов наблюдают за матчами на большом экране с травяного склона, который открыт для болельщиков без билетов на корты. Предложенная реконструкция, которая еще не была утверждена, увеличит вместимость холма на 20% к 2027 году.

btu.org.ua