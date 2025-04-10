Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?

Известный американский боксер Теренс Кроуфорд назвал свой рейтинг лучших бойцов в истории. Легендарного американского боксера Шугара Рэя Робинсона Теренс поставил на первое место. В свой рейтинг Кроуфорд не включил ни Александра Усика, ни Мухаммеда Али.
Рейтинг лучших боксеров в истории по версии Кроуфорда:
- Шугар Рэй Робинсон
- Шугар Рэй Леонард
- Флойд Мейвезер
- Марвин Хаглер
- Роберто Дюран
Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.