Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный американский боксер Теренс Кроуфорд назвал свой рейтинг лучших бойцов в истории. Легендарного американского боксера Шугара Рэя Робинсона Теренс поставил на первое место. В свой рейтинг Кроуфорд не включил ни Александра Усика, ни Мухаммеда Али.

Рейтинг лучших боксеров в истории по версии Кроуфорда:

Шугар Рэй Робинсон Шугар Рэй Леонард Флойд Мейвезер Марвин Хаглер Роберто Дюран

Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.

sport.ua