Украина может потерять будущее атаки: кто такой Артем Степанов и почему он уже пишет свою историю?

Мало кто помнит, но в 2019 года молодежная сборная Украины на Чемпионате мира под руководство Александра Петракова обыграла в финале Южную Корею со счетом 3:1. В том составе было много талантливых, а главное – перспективных молодых игроков. У кого-то получилось закрепиться в УПЛ, кто-то поехал покорять Европу, а остальные погасли после временного сияния. С тех пор прошло немало времени, но молодых дарований было не так много, но все-таки у одного получилось.

В футбольных кругах Европы все чаще обсуждают талантливого футболиста с украинским паспортом. Артем Степанов – молодой и амбициозный игрок леверкузенского "Байера". Ему всего на всего 17 лет, а он уже обратил на себя внимание скаутов из ведущих клубов планеты. Его стремительное восхождение, впечатляющие достижения и сталь игры вызывают восхищение и надежды у болельщиков и футбольных экспертов. Но путь у звездных игроков непростой и по дороге их могут встретить невзгоды в виду скандалов и временных неудач. Так ли хорош Артем Степанов, как о нем говорят?

Первый контракт и дебют в Лиге чемпионов

Артем Степанов родился 10 августа 2007 года в Луцке. Стоит отметить, что отец также был футболистом. Роман Анатольевич Степанов является воспитанником луцкой "Волыни". Играл как на клубном уровне, так и за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет. Отец и послужил примером для Артема, который под руководством Николая Владимировича Клеца начал свой футбольный путь. Но "Волынь" Степанов перерос и ему нужно было повышение. Таким образом в возрасте 13-и лет он отправился на просмотр в академию "Шахтера", по итогу которого стал полноправным игроком "горняков".

Переломным моментом стал период, когда Артему предложили перевестись в академию мюнхенской "Баварии". Это знаковое событие в карьере игрока, но что-то пошло не так. Находясь на просмотре примерно месяц он демонстрировал потрясающие результаты и клуб был готов предложить контракт. Но из-за "непонятной ситуации с неспортивной стороны" Степанов не стал подписывать контракт. Благодаря другу отца леверкузенский "Байер" обратил внимание на спортсмена и уже летом было заключено соглашение. К слову, не только эти команды претендовали на Артема, также он мог оказаться в "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Осенью, а именно 7 сентября 2023 года состоялся его дебют за "Байер" в товарищеской встрече с "Алеманнией". Благодаря своему таланту и упорству он впечатлил тренерский штаб и руководство клуба, после чего ему предложили продлить контракт до 2027 года. Примечательно, что из молодежки Артем неоднократно оказывался в составе основной команды. Впервые он попал в заявку на кубковое противостояние, а полноценный дебют состоялся в Лиге чемпионов в игре против "Ред Булла", где он вышел на замену, заменив при этом Патрика Шика. Этот матч стал знаменательным, так как в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 16 дней Степанов стал самым молодым украинцем, игравшим в Лиге чемпионов. А побил он рекорд, который был у Дмитрия Чигринского (18 лет и 1 месяц).

Стиль игры и сильные стороны

Артем Степанов отличается высокой техникой, скоростью и умением играть на острие атаки. Официальный сайт Бундеслиги высоко оценил его игру, сравнив с Эрлингом Холандом:

"Степанов внешне и стилем напоминает Холанда. Он быстрый, сильный в игре головой, прекрасно чувствует моменты. Его умение защищаться корпусом и атаковать в штрафной площадке впечатляют. В молодежной команде Артем демонстрировал феноменальные результаты".

Первым делом стоит отметить антропометрию игрока. Здесь Артем пошел в отца и взял от него рост (1,92). Данный показатель дает ему преимущество на "втором этаже", что, собственно, и выделяет его на фоне других игроков в молодежной команде "Байера". Также стоит отметить его умение играть в роли "столба". Это должен делать игрок, который закрывает мяч корпусом от соперника. При этом все футболист должен занимать место около штрафной площади и ждать передачу от партнеров по команде. Получив мяч, им необходимо укрыть его, дальше уже по ситуации: отдать пас под удар или же разобраться в эпизоде самостоятельно.

Не стоит забывать и о других сильных сторонах Степанова. Он техничный и умный игрок с хорошим видением поля. Благодаря отлично развитому футбольному интеллекту он всегда на шаг впереди от оппонента. Креативность также на высочайшем уровне, ведь он прекрасно умеет находить разрывы в защите соперника. Эти качества делают его ценным игроком как для молодежных команд, так и для основной команды "Байера". Его способность адаптироваться к различным игровым ситуациям и находить возможности для взятия ворот выделяет его среди сверстников.

Прогресс в "Байере"

Если обратить внимание на турнирную таблицу группы С, в которой находится "Байер U19", то можно увидеть доминацию со стороны команды по всем аспектам. Примечательно, что в этом сезоне команда идет с разницей забитых и пропущенных 21:11. И практически половину голов, а именно 10 оформил Степанов. Эта цифра позволяет Артему находиться на вершине турнирной таблицы бомбардиров, отрываясь от преследователей на 3 гола. Такие показатели не остались незамеченными, и уже весной 2024 года главный тренер основной команды "Байера" Хаби Алонсо начал привлекать его к тренировкам с основным составом.

26 ноября 2024 года стало знаковым днем в карьере Артема Степанова. В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" он дебютировал за основную команду "Байера", выйдя на замену на 73-й минуте. Помимо того, что Артем побил рекорд, который принадлежал Дмитрию Чигринскому – он еще стал самым молодым украинским легионером в Лиге чемпионов, обойдя Александра Зинченко, и самым молодым игроком "Байера" в этом турнире, превзойдя достижение Кая Хаверца.

Перспективы в сборной Украины

Сборной Украине не хватает талантливых исполнителей на позиции форварда. Безусловно, есть Артем Довбик, но его статистические показатели говорят о проблемах с адаптацией на уровне национальной команды. А вот Яремчук является далеко не самым лучшим вариантом для команды Сергея Реброва. В свете последних сезонов стоит отметить, что после блестящего сезона в "Генте", где Роман забил 20 голов за сезон – его карьера пошла на спад. За последующие игры в составе нескольких команд он сумел отличиться лишь 14 раз. И при этом всем Артем Степанов выглядит, как достойная замена среди подрастающего поколения.

Но проблема заключается в недавних скандалах, которые возникли с тренерским штабом молодежной сборной. Исходя из последней информации представитель "Байера" отправил письмо в УАФ, в котором было изложено, что у футболиста случились проблемы. По одной из версий разногласии возникли с тренерским штабом, который возглавляет Михайленко. Также после просмотра интервью от Дмитрия Станиславовича семья Артема приняла решение, что команда U20 "больше не является опцией" для нападающего.

"Михайленко или на тренировке напихал, или какое-то интервью дал, которое не понравилось — и все, мы обиделись? Мы теперь будем всем руки выкручивать и рассказывать, за какую сборную, у какого тренера мы играть будем, а за кого не будем? 17 лет пацану! Хотя тут, наверное, не к пацану вопрос, а к отцу — Роману Степанову, экс-игроку Волыни. Нормально все у вас? Как вам патриотично живется в Германии?", — добавил Вацко.

Виктор Владимирович, конечно, не подбирал слов, когда описывал произошедшую ситуацию и обращался к отцу футболиста, но у всего должна быть разумная грань. Безусловно хайпа хотят все, а колкие фразы – это хлеб журналистов. Но если такое отношение будет продолжаться в адрес молодежи, тогда не совсем понятно, а кто будет тем самым следующим поколением и усилит национальную сборную? Исходя из последних результатов команда не блистает в официальных встречах, а проход квалификации Чемпионата мира 2026 с такой игрой под вопросом.

Отец не остался в стороне и прокомментировал ситуацию:

"Мы не комментируем сплетни и слухи. Это было совместное решение, принятое вместе с нашим клубом. К сожалению, кто-то придумывает истории для собственного хайпа. Эта ситуация очень нас расстроила. Извините, но после всего, что произошло в отечественном информационном пространстве, мы не можем давать никаких комментариев", — сообщил Роман Степанов.

Волевое решение

Никто не может судить Артема Степанов за то действие, которое он совершил. Им лично или же с помощью совета отца было принято решение. И всем известным экспертам стоит помнить, что парню все еще 17 лет и он является несовершеннолетним. Потому – это правильно, что Артем просит помощи у старшего поколения, тем более его отец был профессиональным футболистом и плохого своему ребенку уж точно не посоветует. Здесь главное разобраться, почему же произошел этот конфликт. Потому как, если оставить это на самотек – ни к чему хорошему это не приведет. В истории футбола уже были прецеденты у игроков, который входили в ссору с главным тренером и ждали пока его контракт будет окончен, чтобы вернуться в состав.

Но Артем Степанов не может ждать пока кто-то уйдет из команды, а к тому же это история может интерпретироваться по-разному и по вертикали пойдет информация, которая выгодна непосредственно виновнику конфликта. Да и к тому же, если люди, принимающие решения не будут вызывать игрока в состав – он попросту может больше никогда не выступить в футболке национальной сборной. Далеко ходить не нужно, ведь есть яркий пример с Богданом Миловановым, который принял решение о смене гражданства:

"Когда был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство".

Учитывая стремительное развитие и достижения Артема Степанова, многие клубы следят за ним и не исключено, что сборные также могли положить глаз на молодой талант. Его опыт выступлений на высоком уровне, включая Лигу чемпионов, а также стабильная результативность в молодежных командах "Байера" свидетельствуют о его готовности к новым вызовам. И при этом всем хотелось бы видеть его в составе сборной Украины, а не например Германии. Конкуренция на позиции нападающего в национальной команде высока, однако уникальные качества Степанова, такие как техника, скорость и умение играть в комбинационной манере, могут стать ценным дополнением к атакующему потенциалу команды.

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Артем Степанов — яркий пример молодого украинского таланта, успешно реализующего себя на европейской футбольной арене. Вызов в национальную сборную Украины станет логичным продолжением его карьеры и позволит ему внести вклад в успехи команды на международной арене. Болельщики с нетерпением ожидают дальнейшего прогресса Артема и верят в его светлое футбольное будущее.

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