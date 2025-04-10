Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон поделился мыслями об одном из самых ожидаемых боев 2025 года между Теренсом Крофордом и Саулем Альваресом.

«Очень большая разница в весе. Мне не нравится этот бой. Вы знаете, что у Кроуфорда был близкий бой с Мадримовым, с которым он дрался последним. Тот был большим и неуклюжим, ему не следовало драться с ним», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua