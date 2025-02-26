ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа остался без обязательного претендента

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

В мае в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, организованный журналом The Ring и руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом. Точну дату шоу сообщат позже, но предполагается, что это будет 2 мая.

В одном из поединков сойдутся представители супертяжелого веса – Мартин Баколе (21–2, 16 КО) из ДР Конго и нигериец Эфе Аджагба (20–1, 14 КО). Изначально планировалось, что победитель этого противостояния станет обязательным претендентом для чемпиона мира по версии IBF Даниеля Дюбуа.

Международная боксерская федерация (IBF) официально объявила о том, что предстоящий поединок получил другой статус и больше не является отборочным. Это означает, что британский боксер остался без обязательного соперника.

Такое решение было принято руководством организации из-за поражения Баколе в поединке с Джозефом Паркером 22 февраля. В IBF считают неуместным предоставлять титульный шанс боксеру, который уступил в последнем бою.

После обновления рейтингов руководство федерации назначит другого соперника для Дюбуа. Вероятными кандидатами на поединок с британцем считаются Франк Санчес, Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Филип Хргович или Джастис Хуни.

sport.ua