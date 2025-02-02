Бенавидес перебил и Моррелля. Дальше – разве что абсолют

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1 февраля в Лас-Вегасе, США, состоялся поединок между временным чемпионом WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (29–0, 24 КО) и регулярным чемпионом WBA в полутяжелой категории Давидом Морреллем (11–1, 9 КО). Получили ли фанаты то, чего ожидали? И да, и нет.

Да, потому что боксеры точно старались и продемонстрировали шоу. Нет, потому что далеко не все и не у всех получалось так, как говорили перед поединком.

Моррелль делал не совсем то, что нужно, и отчасти сам отдал победу

Дэвид Бенавидес – один из лучших молодых боксеров мира прямо сейчас. Под молодыми подразумеваются все, кому меньше 30 лет. Это – очевидный факт, ведь он неоднократно бился с топами, побеждал их и бил их досрочно. Мы видели его с разными оппонентами как по габаритам, так и по стилю, и со всеми он выглядит примерно одинаково.

Давид Моррелль – боксер, которого записали в едва ли не главную угрозу для Бенавидеса. И не просто так. Кубинец – по-настоящему хороший боксер с целым набором навыков, которые могут создать проблемы не только Бенавидесу, но и кому угодно.

Ожидалось, что, по крайней мере, в части поединка эти навыки станут проблемой для Бенавидеса. Быстрота, точность, жесткость. Это от соперника превратило старт встречи с Калебом Плантом в неприятное время для американца. А Плант к тому же не обладает таким ударом, как Моррелль, и является меньшим боксером в сравнении и с Дэвидом, и с Давидом.

Однако в ринге все получилось как-то совсем по-другому. Прежде всего, Бенавидес приступил к тому, что и обещал: прессинг, атака, попытка сделать сопернику больно. Особых проблем он с этим не испытывал. Моррелль отбивался, но не так, как это обычно делает.

Первая проблема могла прийти в 4-м раунде, когда кубинец как будто немного пошел на спад. Бенавидес чуть не нарвался на жесткий встречный удар. Точнее, нарвался, просто выдержал. Да, Дэвида поколебал тот удар, но в противоположность критикам можно сказать другое. Американец не просто не упал, но и перехватил атаку оппонента буквально через несколько секунд.

Казалось бы, вот оно! Путь к победе показан. Нужно делать то, что и делаешь, но вовремя, неожиданно. Однако Моррелль перешел в режим ответа ударом на удар и жесткий махач.

Это весело, ничего не скажешь. Фанаты в восторге, на это интересно смотреть. Однако принесло ли это результат? Как свидетельствуют записки судей и итог, вообще нет. Вплоть до 10-го раунда, исходя из записок, Моррелль просто проигрывал бой. Раунд за раундом меньше атаковал, меньше попадал, выглядел не так убедительно, как мог бы.

И главное, что не менял или не мог ничего изменить. Со всей его точностью, быстротой, со всеми ожиданиями от работы ног Моррелль полез в драку. Здесь великая заслуга Бенавидеса. Все же он умеет навязывать вот этот ход поединка, который интересен и выгоден только ему. Однако дошло до того, что после половины поединка угловые кубинца заявили ему, что будут рассматривать вопрос о снятии его с боя, если не будет никаких изменений.

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Больших изменений так и не произошло. Давид Моррелль пытался драться с соперником. Буквально отвечая атакой на атаку. Однако немного добавил в защите – не застаивался за блоком так долго, как раньше.

Проблема кубинца заключалась в том, что это вообще не его стиль. Он более точный боксер, работает с дистанции, удобной ему. Бьет немного, но точно и жестко. Здесь он показал, что может держать атаки соперника. Однако по количеству ударов и соответственно по их качеству соперничать не мог. Ибо, чтобы соревноваться во втором, нужно иметь свежесть и силы. А откуда они возьмутся, если тебя из раунда в раунд бьет Дэвид Бенавидес?

В 11-м раунде Моррелль все же получил свое. Ударил левым боковым и заставил соперника упасть. Нокдаун такой, тоненький. Бенавидес больше потерял равновесие, чем упал от удара. Однако считать рефери должен был, здесь никаких споров быть не может. Как и по поводу снятия балла в конце этого раунда, но уже с кубинца. Он ударил после гонга и команды рефери, специально и грубо нарушив правила.

Возвращаясь к судейским запискам, мы видим, что это единственный удачный раунд Моррелля. Далее он проиграл и финальный раунд, хотя выглядел неплохо. Все же Бенавидесу было сложно. Однако не так, как могло бы. Об этом, собственно, сказал и сам американец: мол, ожидал более сложного боя.

Что теперь?

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Для Моррелля все сложилось хорошо. Он мог проиграть досрочно или быть сильно побитым. Ничего из этого не произошло. Проиграл в конкурентном поединке, фанаты довольны шоу. Похоже, что это заявка на классные бои не только в США, но и в Аравии. Тем более в полутяжелом весе есть с кем встречаться.

Бенавидес ждет Бетербиева и Бивола. Те решат, кто все-таки лучше, и Дэвид хочет поединка против победителя. Этого же боя хочет Турки Аль аш-Шейх. Этого боя заслуживает и сам американец как временный чемпион по двум версиям. Все по делу.

Однако вариантов достаточно, если здесь не получится. Можно сразиться с победителем пары Каллум Смит – Джошуа Буатси. Они как раз встретятся в этом месяце, поэтому это хорошая кандидатура для следующего поединка. Можно вообще пойти в крузервейт. Там были переговоры о встрече против Зурдо Рамиреса. Хотя это сейчас и не самый очевидный вариант. Очевидно лишь то, что встречи Канело и Бенавидеса не будет с огромной долей вероятности. Разве если Сауль опять захочет в полутяжелый вес.

sport.ua