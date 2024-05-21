Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский боксер Александр Усик по очкам победил британца Тайсона Фьюри.

После этого поединка экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер рассказал, что хотел бы провести в будущем четвертый бой с Тайсоном Фьюри.

«Не думаю, что наша история с Тайсоном завершена. Я хочу четвертый бой. Я вижу четвертый поединок, он уже в процессе создания. В Саудовской Аравии есть все, что нужно, чтобы это произошло», – сказал Уайлдер.

Уайлдер провел три поединка с Фьюри. Один бой завершился ничьей, а два других победой Тайсона. У Деонтея запланирован бой с Чжан Чжилейем на 1 июня.

sport.ua