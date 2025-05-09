Теренс КРОУФОРД: «Какие ограничения для такого великого боксера?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Звездный американский боксер Теренс Кроуфорд отреагировал на возможное возвращение на ринг легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо.

«Вернется ли Пакьяо? Не знаю, посмотрим, не хочу говорить, что он слишком стар. Он может вернуться на ринг и победить, тогда все будут говорить совсем по-другому. Какие ограничения для такого великого боксера, как Мэнни Пакьяо?», – сказал Кроуфорд.

Ранее чемпион мира Теренс Кроуфорд объяснил, почему бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не является легендарным боксером.

sport.ua