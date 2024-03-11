Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии

Bild. Бесар Нимани

Бывший международный чемпион IBF и чемпион Европы IBF в полусреднем весе Бесар Нимани был убит в возрасте 38 лет.

Экс-боксера застрелили, когда он выходил из ресторана в Билефельде (Германия) в субботу вечером. В тот момент раздалось порядка десяти выстрелов. У Нимани остались сын (родился в 2015 году) и две дочери (2020 и 2021 года рождения).

Отметим, что Нимани родился в Косово в 1985 году, в 1997-м переехал в Германию, где и проживал в дальнейшем. С 2011-го по 2019-й год он выиграл 26 из 27 своих профессиональных боев на ринге.

Добавим, что ранее Нимани уже становился участником перестрелки – 11 лет назад, в 2013-м, спортсмен был ранен после ссоры в центре Билефельда, в результате чего две пули попали ему в бедро и колено.

sport.ua