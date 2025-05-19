Украинец одержал девятую досрочную победу в десяти боях и завоевал титул

18 мая в индийском городе Бангалор состоялся вечер бокса, на котором свой поединок провел украинский боксер Даниил Гончарук (8–1, 8 КО).

Его соперником стал россиянин Руслан Камилов (15–3–1, 9 КО). Боксеры должны были провести 10-раундовый поединок, однако соперник украинца не смог выдержать всю дистанцию.

Гончарук полностью доминировал в ринге и заставил россиянина отказаться от продолжения борьбы после четвертого раунда. Даниил завоевал титул WBA Asia.

Стоит отметить, что украинский боксер все девять побед одержал досрочно. Единственное поражение Гончарук потерпел еще в начале своей карьеры.

Даниил Гончарук (Украина) – Руслан Камилов – RTD 4/10

sport.ua