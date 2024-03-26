Алина ШАТЕРНИКОВА: «Ломаченко говорит о войне такие же тезисы, как и я»

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Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины и бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала неоднозначную позицию в вопросе российской агрессии в Украину со стороны бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко.

«Я ездила с нашей золотой олимпийской командой в 2012 году в тур по Украине после Олимпийских игр. По регионам мы ездили в ДЮСШ, в разные университеты, в заведения, где представили нашу команду, делали общение наших чемпионов и местной публики. Наиболее закрытый всегда, кто это не очень любил – это Василий Ломаченко. Это было всегда, это есть. У него есть свой круг общения, а все остальное… Он не чувствует, что он должен быть инфлюэнсером и вещать все, что он думает. Он такой. Кто хочет, может его осуждать.

Я лично с ним общалась. Перед его выходом на пресс-конференцию мы стояли и ждали. Мы говорили о войне. Он говорит такие же тезисы, как и я, такие же тезисы, как и вы. Он говорит все так. Но при этом он не выходит просто на большую сцену, чтобы сказать об этом», – сказала Шатерникова в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger.

Ранее бывший теннисист Сергей Стаховский подверг критике Василия Ломаченко.

sport.ua