Тренер Исландии Харейде: У Украины хорошие игроки на всех позициях. Доволен игрой, но не результатом

Комментарий от соперника украинской команды

Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде прокомментировал поражение его команды в матче плей-офф с Украиной.

“Трудно принять поражение в таких матчах. После первого тайма мы были довольны”.

“Первый гол Украины – всегда неприятно пропускать такие мячи. У нас был шанс, но затем они поймали нас в неудачных позициях, и получили шанс на удар. На остаток матча у нас не было сил, но мы могли сравнять счет”.

“У Украины хорошие игроки на всех позициях, и у них больше ширины, чем у нас. Я доволен игрой, но не результатом”, – приводит слова Харейде dv.is

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