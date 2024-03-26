Майами. Синнер четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале, Махач впервые прошел в восьмерку сильнейших на «Мастерсе»

На турнире ATP Masters 1000 в США определились первые четвертьфиналисты

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томаш Махач (Чехия) — Маттео Арнальди (Италия) 6:3, 6:3

Даниил Медведев (-, 3) — Доминик Кепфер (Германия) 7:6(5), 6:0

Николас Ярри (Чили, 22) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) 7:6(3), 6:3

Янник Синнер (Италия, 2) — Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:4, 6:3

Томаш Махач второй раз сыграл против Маттео Арнальди и одержал вторую победу. Чешский теннисист впервые прошел в четвертьфинал на «Мастерсе» и всего четвертый раз сыграет на этой стадии на уровне АТР-тура. За свой первый полуфинал на турнирах АТР Махач сразится с второй ракеткой мира Янником Синнером.

Николас Ярри сравнял счет в противостоянии с Каспером Руудом (2-2) и взял реванш за поражение на прошлогоднем Ролан Гаррос. Чилиец второй раз сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» и за место в полуфинале поборется с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым, которому проиграл в 2019 году на турнире в Барселоне.

Янник Синнер взял реванш у Кристофера О’Коннелла за поражение на турнире в Атланте в 2021 году. Итальянец 10-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса» и четвертый год подряд доходит до этой стадии в Майами.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua