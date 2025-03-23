Майами. Гауфф в двух сетах обыграла Саккари, Осака и Паолини поспорят за место в четвертьфинале

Результаты матчей субботы на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:1 (отказ)

Даниэль Коллинс (США, 14) – Ребека Масарова (Швейцария, Q) 6:4, 3:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) – Тэйлор Таунсенд (США, Q) 6:1, 7:6(3)

Эшлин Крюгер (США) – Лейла Фернандес (Канада, 26) 6:1, 7:5

Коко Гауфф (США, 3) – Мария Саккари (Греция, 28) 6:2, 6:4

Магда Линетт (Польша) – Линда Фругвиртова (Чехия, Q) 7:5, 6:4

Наоми Осака (Япония) – Хейли Баптист (США, WC) 7:6(6), 3:6, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Онс Жабер (Тунис, 31) 4:3 (отказ)

Эшлин Крюгер впервые вышла в четвёртый круг на турнире WTA 1000 и дальше встретится с девятой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь. Напомним, что во втором круге американка одержала свою дебютную победу над теннисисткой из топ-10, обыграв Елену Рыбакину.

Коко Гауфф сравняла счёт в личных противостояниях с Марией Саккари (5-5), победив её второй раз подряд. Две недели назад теннисистки встречались в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. В 1/8 финала американка сыграет против Магды Линетт, которую обыграла в двух предыдущих матчах.

Наоми Осака во второй раз в этом сезоне обыграла Хейли Баптист (играли в 1/4 финала в Окленде) и впервые за три года вышла в четвёртый круг в Майами. Дальше японка встретится с Жасмин Паолини. Теннисистки ранее не играли друг против друга.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua