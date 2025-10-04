Коко Гауфф – после разгромного поражения от Анисимовой: “Я хорошо тренировалась, но на корте Аманда полностью доминировала”

Американка Коко Гауфф пообщалась с журналистами после завершения своего выступления на China Open



Действующая чемпионка турнира Коко Гауфф разгромно проиграла четвертой ракетке мира Аманде Анисимовой в четвертьфинале China Open.

– Аманда действовала очень агрессивно на корте. Какими были ваши впечатления от ее игры?

– Она играла очень хорошо. Мне казалось, что я совсем не могла найти свой ритм на корте. Но это опыт, из которого я сделаю выводы на будущее.

– У вас много фанов в Пекине. Все они хотят знать, планируете ли вы вернуться на этот турнир в следующем году и показать свой лучший теннис.

– Да, конечно. Если у меня не будет травм, то обязательно вернусь. Я уже имела здесь отличные результаты и приятно проводила время и на этой неделе я пережила это снова. Сегодня, очевидно, не мой день. Но я с нетерпением жду следующего года.

– Аманда относится к тем игрокам, которые, когда находят свой ритм, становятся очень опасными. Где вы ставите её среди теннисисток с таким стилем игры?

– Она точно одна из лучших среди тех, с кем я играла. Да, безусловно, она очень сложная соперница, когда показывает такой уровень тенниса. Сегодня я чувствовала, что что бы я ни делала, не могла войти в игру. Поэтому я должна взять это как урок и сделать выводы.

– Если подытожить неделю в целом: какие положительные моменты вы забираете с собой в Ухань и над чем планируете работать больше всего?

– Есть много положительных моментов. Учитывая, что перед US Open у меня не было лучшего хардового отрезка, несколько побед здесь и несколько сложных матчей добавили мне уверенности.

Конечно, сегодня мне хотелось бы показать лучшую игру. Я знаю, что должна поднимать свой уровень в матчах против топ-игроков, таких как Аманда. Это то, над чем я должна работать, особенно с прицелом на следующий год.

– Теперь вы едете в Ухань на недельный турнир WTA 1000. Насколько другой это вызов и как вы чувствуете себя физически?

– Физически я чувствую себя прекрасно. Я счастлива и с нетерпением жду этого формата. Я даже соскучилась по однонедельным турнирам. Сегодня, например, я проснулась с ощущением, что прошло очень много времени с моего последнего матча. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть в таком формате.

В прошлом году я тоже участвовала в подобном турнире, даже будучи уставшей после побед здесь, и мне это помогло, потому что нужно было играть матч за матчем.

– Ваши финальные мысли об этом турнире: каким был для вас опыт выступления в Пекине в этом году?

– В целом это был позитивный турнир. Я прекрасно провела время и на корте, и вне его. Да, сегодня обидно, потому что я чувствовала себя хорошо, выходя на матч. Я хорошо тренировалась, но на корте Аманда полностью доминировала.

Так что да, это был важный урок. Я знаю, что должна делать в будущем против таких соперниц. Теперь дело за тем, чтобы вернуться к тренировкам и попытаться реализовать эти вещи.



