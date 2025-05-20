Впечатляющие цифры: финал Синнера и Алькараса в Риме посмотрели 6 миллионов телезрителей в Италии

Финал Мастерса показал высокий рейтинг в телетрансляции на итальянском национальном телевидении



Матч между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом собрал у экранов национального транслятора RAI 1 почти 5 миллионов зрителей (4 миллиона 855 тысяч). Цифры, которые равны 37,7% доли в окне трансляции матча с 17:19 до 19:15. Этот матч получил большую аудиторию, чем трансляция в тот же день финала популярного в Италии талант-шоу «Амичи».

К этому добавляется 1 млн 129 тыс. среднестатистических зрителей на Sky Sport 1 и Sky Sport Tennis в Италии (с 1 млн 987 тыс. уникальных контактов и 8,7% телевизионной доли). Для спутникового вещателя этот матч стал лучшим по аудитории в сезоне и пятым в истории трансляций теннисных матчей в сети Sky в Италии.

Вот показатели некоторых футбольных трансляций в Италии:

– Матч между Ювентусом и Интером в феврале 2024 года на платформе DAZN – 2,27 млн зрителей

– Матч между Миланом и Интером в марте 2025 года в сети Sky – 1,58 млн в среднем и 2,2 млн уникальных зрителей

– Финал Лиги Европы между итальянским Интером и испанской Севильей в 2020 году – более 10 млн зрителей (суммарно на платных каналах платформы Sky и бесплатной трансляции на TV8).

btu.org.ua