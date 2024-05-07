Рим. Кербер одержала разгромную победу на старте, Бадоса и Роджерс вышли во второй круг

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахт)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Путинцева (Казахстан) — Мартина Тревисан (Италия, WC) 6:3, 6:4

Анжелик Кербер (Германи, SR) — Лорен Дэвис (США, SR) 6:1, 6:0

Ван Синьюй (Китай) — Юань Юэ (Китай) 4:6, 6:1, 6:2

Камила Осорио (Колумбия) — Аранча Рус (Нидерланды) 4:6, 6:3, 6:4

Ана Богдан (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:1

Магдалена Френх (Польша) — Эшлин Крюгер (США) 7:6(2), 6:3

Паула Бадоса (Испания, SR) — Мирра Андреева (-) 6:2, 6:3

Диана Шнайдер (-) — Грет Миннен (Бельгия) 6:2, 6:3

Лукреция Стефанини (Италия, WC) — Виттория Паганетти (Италия, WC) 7:5, 6:3

Шелби Роджерс (США, SR) — Лиза Пигато (Италия, WC) 6:1, 6:0

Анжелик Кербер вышла вперёд в очных встречах с Лорен Дэвис (2-1). Ранее теннисистки играли друг против друга в 2011 году на US Open (хард) и в 2019 году на Уимблдоне (трава).

Ван Синьюй взяла реванш у Юань Юэ за поражение на старте сезона во втором круге турнира WTA 250 в Хобарте.

Лукреция Стефанини одержала свою дебютную победу в основной сетке турнира WTA 1000.

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