Клуб Первой лиги обратился к Шевченко с просьбой оградить футболиста от мобилизации

Хуст, выступающий в группе «Выбывание» Первой лиги Украины, просит руководство Украинской ассоциации футбола, в том числе ее председателя Андрея Шевченко, вмешаться в ситуацию вокруг Николая Сираша.

Официальное заявление о задержании и доставке своего футболиста в местный военкомат закарпатский клуб опубликовал на своих официальных ресурсах.

«Просим огласки! Николая Сираша — одного из основных игроков ФК «Хуст» —сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. задержанию футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в известном Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей на данный момент отсутствует….Но сегодня нам придется бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК. Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях? …Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол», — говорится в заявлении Хуста.

Николай Сираш рос в академии крапивнической Звезды. Хуст. 7 февраля ему исполнилось 25 лет, так что по новому законопроекту о мобилизации, который вскоре вступит в силу, он подпадает под призыв.

champion.com.ua