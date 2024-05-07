В Sauber подтвердили интерес к Карлосу Сайнсу

Карлос Сайнс считается главным претендентом на место в Sauber/Audi, хотя команда официально не подтверждала интерес к сотрудничеству с испанским гонщиком. Однако на этапе в Майами во время общения с прессой представитель Sauber Алессандро Алунни Брави заявил о желании подписать контракт с Сайнсом.

«Все знают, что сейчас на рынке пилотов доступен один из лучших гонщиков – Карлос Сайнс, – рассказал Алунни Брави. – Полагаю, все команды хотели бы видеть Карлоса за рулём своей машины.

Он зрелый гонщик, умеет дорабатывать машину и вести команду за собой. В то же время Карлос стабильно выступает, показывая высокие результаты в квалификациях и гонках. Я вообще считаю, что у Ferrari одна из лучших пар пилотов.

Однако мы знаем, что на рынке пилотов не всё зависит от нас, и существуют различные факторы. Многие команды ведут переговоры с гонщиками, и мы тоже рассматриваем несколько вариантов. Мы уже подписали контракт с Нико Хюлкенбергом, поэтому теперь не станем спешить с выбором. Команда всё ещё в начале пути».

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