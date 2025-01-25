Байер: Риккардо не хотел никакой церемонии прощания

В Racing Bulls до сих пор сожалеют, что не организовали для Даниэля Риккардо нормальной церемонии прощания. В Сингапуре, где прошла его последняя гонка, всё было сделано по-тихому и неофициально, а формальное подтверждение его расставания с командой появилось лишь через несколько дней.

Когда Петера Байера, исполнительного директора команды из Фаэнцы, в интервью RacingNews365 спросили, сожалеет ли он о той ситуации, которая сложилась под конец сингапурского гоночного уик-энда, он ответил утвердительно.

«Да, – признал австриец. – Например, когда Кими Райкконен завершал карьеру, я в то время ещё работал в FIA, и тогда в Абу-Даби он вместе с семьёй вышел на стартовое поле, и это была славная картина. Думаю, именно такое прощание можно пожелать любому гонщику.

Даниэль помогал команде, был очень ценен для нас во многих отношениях, благодаря ему у всех был очень позитивный настрой. Я же помню, когда он впервые появился в Фаэнце, ему устроили невероятно тёплый приём, и это был замечательный момент.

Он отличный гонщик, он помогал нам улучшать машину, а техника сейчас очень сложная. Даниэль помогал Юки Цуноде, и даже Лиаму Лоусону помогал, был для них кем-то вроде тренера. Он был очень популярен у спонсоров, так что, если честно, Риккардо во всём устраивал команду.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы для него была организована правильная церемония. Однако это было сознательное решение (не проводить никаких церемоний), ведь он так долго выступал в Формуле 1, потом его карьера прервалась, но он снова вернулся в чемпионат. Мы никогда не забудем, что именно наша команда дала ему такую возможность.

Думаю, он это оценил, целиком отдавался работе, был очень собранным и даже в Сингапуре не хотел обсуждать вопрос о какой-то церемонии прощания… Мы отнеслись к этому с уважением».

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