Кривбасс добыл волевую выездную победу над БК Ровно в Суперлиге FAVBET-2024/25

Гости сумели отыграть немалый гандикап и вырвать победу в самой концовке

БК Ровно на своей площадке уступил Кривбассу в матче Суперлиги FAVBET-2024/25 с невероятным сценарием — 64:66.

События в поединке развивались очень драматично. В первой четверти хозяева выдали сильный старт и сильный финиш, благодаря чему заимели перевес в 10 очков. Более результативная вторая четверть также проходила под диктовку ровенчан, чье преимущество порой достигало 17 очков. На большой перерыв команды отправились при счете 40:29.

После этого Кривбасс ощутимо прибавил и постепенно свел отставание на нет. В последней четверти наблюдались качели: соперники попеременно выходили вперед. В самой концовке Ровно вело +4, затем +3. Но буквально в последней атаке Кривбасс сумел вырвать тяжелейшую победу — 66:64.

В составе команды хозяев феерил американец Роджерик Браун, оформивший дабл-дабл с 20 очками. У криворожан самым результативным стал Михаил Бублик.

Победив, Кривбасс догнал команду Михаила Переверзия по проценту побед, но пока остается четвертым из-за худшей разницы очков. Завтра, 26 января, подопечные Александра Вороны будут противостоять Старому Луцку, а БК Ровно сразится с Черкасскими Мавпами.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Кривбасс — 64:66 (19:9, 21:20, 10:20, 14:17)

БК Ровно: Браун (20 + 10 подборов — 4 потери), Головчик (9 + 8 подборов + 3 перехвата — 4 потери), Фуллер (9), Соловьев (9), Чиж (7), Герасимчук (5), Тимощук (3 + 3 передачи — 5 потерь), Гарбар (2 + 7 подборов)

Кривбасс: Бублик (19 + 4 передачи + 4 подбора), Быков (11 + 6 подборов), Хант (11 — 6 потерь), Келли (9 + 4 передачи + 4 перехвата — 3 потери), Ловингс (8 + 6 подборов — 4 потери), Триколенко (4 — 4 потери), Водолазский (2 + 5 подборов), Товкач (2 + 3 блок-шота)

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